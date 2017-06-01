Представника Мирослави Гонгадзе позбавили участі у касації щодо Пукача

Мирослава Гонгадзе вважає безпідставним та незаконним відсторонення Валентини Теличенко як її представника в касаційному процесі щодо Олексія Пукача.

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе подасть скаргу з цього приводу до Вищої ради юстиції та до Європейського суду з прав людини, написала вона 31 травня у Facebook.

"Учора колегія касаційного суду на чолі з головуючою Марчук Наталею Олегівною незаконно та в порушення моїх прав як потерпілої позбавила мене можливості представляти мої інтереси в судовому процесі у справі касаційного провадження за обвинуваченням Пукача в умисному вбивстві Георгія Гонгадзе", – заявила Мирослава Гонгадзе.

"Відсторонення Валентини Теличенко як мого представника вважаю безпідставним та незаконним, і я планую подати скаргу до Вищої ради юстиції та буду шукати захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини", – повідомила вона.

Вдова Гонгадзе нагадала, що Україна досі не виконала попереднє рішення у справі Гонгадзе проти України, не завершила навіть судовий процес над Пукачем.

"За понад пів року суд не спромігся розпочати судові слухання у цій справі – і це викликає підозру, що справа затягується умисно. Нагадаю, суддя Марчук Наталія Олегівна є кандидатом до Верховного суду України", – зазначила Мирослава Гонгадзе.

"Останнє рішення суду за три роки після революції Гідності демонструє глибоку скорумпованість і прогнилість української судової та правоохоронної системи, де громадянин, чиї права порушено, має мінімальні шанси їх захистити", – вважає вона.

"Революції проходять і відходять, змінюються політики на державному олімпі, а не розкрита справа вбивства Георгія Гонгадзе залишається вічним нагадуванням корозії державних інститутів України", – наголосила Гонгадзе.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році у Київській області знайшли останки черепа нібито Гонгадзе.

Поховали убитого журналіста аж 22 березня 2016 року в Києві.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Апеляційний суд залишив вирок у силі.

На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Вищий спецсуд розглядає касацію на цей вирок. Наразі на розгляді касації оголошено безстрокову перерву.

Замовників убивства досі не покарано.

Вищий спецсуд у цивільних і кримінальних справах дозволив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду Києва за звинуваченням Пукача.

Олена Рощенко, УП