Представителя Мирославы Гонгадзе лишили участия в кассации по Пукачу

Мирослава Гонгадзе считает безосновательным и незаконным отстранение Валентины Теличенко как ее представителя в кассационном процессе по Алексею Пукачу.

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе подаст жалобу по этому поводу в Высший совет юстиции и в Европейский суд по правам человека, написала она 31 мая в Faсebook.

"Вчера коллегия кассационного суда во главе с председательствующей Марчук Натальей Олеговной незаконно и в нарушение моих прав как потерпевшей лишила меня возможности представлять мои интересы в судебном процессе по делу кассационного производства по обвинению Пукача в умышленном убийстве Георгия Гонгадзе", – заявила Мирослава Гонгадзе.



"Отстранение Валентины Теличенко как моего представителя считаю безосновательным и незаконным, и я планирую подать жалобу в Высший совет юстиции и буду искать защиты своих прав в Европейском суде по правам человека", – сообщила она.



Вдова Гонгадзе напомнила, что Украина до сих пор не выполнила предыдущее решение по делу Гонгадзе против Украины, не завершила даже судебный процесс над Пукачем.



"За более чем полгода суд не смог начать судебные слушания по этому делу – и это вызывает подозрение, что дело затягивается умышленно. Напомню, судья Марчук Наталия Олеговна является кандидатом в Верховный суд Украины", – отметила Мирослава Гонгадзе.



"Последнее решение суда через три года после революции Достоинства демонстрирует глубокую коррумпированность и прогнилость украинской судебной и правоохранительной системы, где гражданин, чьи права нарушены, имеет минимальные шансы их защитить", – считает она.

"Революции проходят и уходят, меняются политики на государственном Олимпе, а не раскрытое дело убийства Георгия Гонгадзе остается вечным напоминанием коррозии государственных институтов Украины", – отметила Гонгадзе.





Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа якобы Гонгадзе.



Похоронили убитого журналиста аж 22 марта 2016 года в Киеве.



29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.



В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.



Высший спецсуд рассматривает кассацию на этот приговор. Сейчас в рассмотрении кассации объявлен бессрочный перерыв.



Заказчиков убийства до сих пор не наказаны.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам разрешил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда Киева по обвинению Пукача.

Алена Рощенко, УП