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Прохання Насірова про виїзд за кордон тепер розгляне САП

Четвер, 1 червня 2017, 18:08

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має прийти до нього у вівторок, 6 червня.

Про це повідомляє ЛІГА.net.

"Нехай приходить, обґрунтовує свою позицію. Він подав до НАБУ письмове клопотання детектив його розглянув. Наскільки прокуратурі відомо зі ЗМІ, а не від детектива, він відмовив. Такі дозволи можуть давати детектив, прокурор і суд. Детектив відмовив, зараз прокуратура вивчатиме клопотання і причини відмови", - сказав Холодницький.

Також він сказав, що якщо у Насірова справді серйозна хвороба, то "ніхто не буде доводити людину до смерті".

"Інше питання, що під час обрання запобіжного заходу питання хвороби та зцілення було перетворене на комедію. Але прокуратура зараз повинна зважити всі за і проти", - додав Холодницький.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня НАБУ відмовило Насірову.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратура
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