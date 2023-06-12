10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави

12 червня Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.



Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівною САП: "Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою".



Деталі: Повідомляється, що після затримання Трубіцина буде вирішене питання про застосування цього запобіжного заходу.



Також суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно обвинуваченого депутата.

Що було раніше: 5 червня Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України.

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