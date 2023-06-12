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10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 14:12
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
Владислав Трубіцин. Фото з Facebook

12 червня Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівною САП: "Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою".

Деталі: Повідомляється, що після затримання Трубіцина буде вирішене питання про застосування цього запобіжного заходу.

Також суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно обвинуваченого депутата.

Що було раніше: 5 червня Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України.

Знати більше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Що почуло НАБУ в справі депутата Київради Трубіцина

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Передісторія:

  • Увечері 9 лютого 2023 року стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі понад 1 мільйон гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
  • Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.
  • Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Заставу було внесено.
  • 30 травня стало відомо, що Трубіцин виїхав з України й не прибув до Вищого антикорупційного суду, тож САП просила оголосити його в міжнародний розшук.
  • У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" виїхати з України, але зробили це на прохання "інших структур сил безпеки та оборони". Представник ГУР наголосив, що на момент перетину кордону 13 травня Трубіцин ніяк не був обмежений у правах виїзду. 
  • Згодом стало відомо, що про виїзд за кордон Трубіцина, якого в подальшому було викрито в корупції, в січні 2023 року клопотали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: Антикорупційний судАнтикорупційна прокуратурахабар
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