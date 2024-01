У Лондоні палає 27-поверховий житловий будинок, є постраждалі

У Лондоні пожежа охопила 27-поверховий житловий будинок.

Про це повідомляє СNN.

Лондонська поліція заявляє, що в результаті постраждали дві людини, проте деякі ЗМІ передають, що постраждалих може бути більше.

На даний момент з пожежею борються близько 200 пожежників, на місце прибули 40 пожежних машин. Мешканців евакуюють.

Вогонь спалахнув до світанку, коли більшість жителів ще спали. За словами свідків, вогонь швидко поширюється по будівлі.

Також свідки повідомляють, що деякі люди стрибали з будівлі.

Пожежники кажуть, що причина пожежі поки невідома. Відзначається, що вогонь поширився з 2 поверху до 27.

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside 🙏🏽 pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2