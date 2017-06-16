Хроніка 16 червня. Україна тренується жити без російського газу і з українськими піснями

Найцікавіше: 2010. Порошенко: у президентів є лише рік на реформи 2012. В українців нова мода: БТР-и замість авто 2014. Росія на півроку перекрила Україні газ 2016. Кожна третя пісня в радіоефірі має бути українською

2003, понеділок

Ніна Карпачова активно "працює" з депутатами, намагаючись здобути необхідну підтримку для переобрання на пост омбудсмана. Її кандидатуру вже вносили до Верховної Ради, але вона не набрала достатньої кількості голосів.

2004, середа

Президент Центру Разумкова Анатолій Гриценко йде в політику. Він очолив інформаційно-аналітичний напрям роботи виборчої кампанії Віктора Ющенка і розроблятиме програму дій для майбутнього президента.

2005, четвер

– Влада підписала меморандум про гарантії прав власності і забезпечення законності при їхній реалізації. "Це не від гарного життя, бо спочатку наламали дров, а тепер шукаємо виходу з ситуації", – пояснив такий крок спікер Володимир Литвин.

– Фонд держмайна одержав акції "Криворіжсталі" від банку-утримувача.

Продаж "Криворіжсталі" компанії Пінчука і Ахметова суд визнав незаконним ще у квітні, але пізніше у ФДМ заявили, що банк не погоджується віддати акції.

2006, п'ятниця

Коаліціада-2006. Почалися переговори "Нашої України" щодо можливого створення коаліції з Партією регіонів. Регіонали кажуть, що за чотири дні "усе буде ясно". Переговори регіоналів проводяться і з БЮТ – але не з керівництвом чи фракцією, а з окремими її представниками.

2007, субота

"Ви знаєте, як африканські бушмени ловлять мавп? У висушену диню аборигени кладуть солодке насіння тропічних плодів, отвір же в дині роблять такий, аби в нього ледве-ледве могла пролізти лапа. Нещасна тварина просуває лапку в отвір, хапає зернята, але назад стиснена жменька вже не проходить. [...] Схоже трапилося і з Морозом. Тільки отвір для лапи був зроблений не в африканській дині, а в кабінеті Януковича". Юлія Тимошенко розмірковує про політичну ситуацію в країні.

2008, понеділок

– На брифінгу з генсеком НАТО Яапом де Гоопом Схеффером прем'єр Тимошенко не надала прямої відповіді, як би вона проголосувала на референдумі щодо вступу до Північноатлантичного альянсу. "Я – політик, обраний народом. І мої власні думки не мають значення", – пояснила вона.

– Держгірпромнагляд дозволив продовжити роботу на донецькій шахті імені Засядька, яку за два дні до цього було зачинено через грубі порушення правил безпеки. Що змінили на шахті за цей час? Переробили реверсне провітрювання, погодили план ліквідації аварії та навчили гірників самостійно користуватися саморятівниками.

У 2007 році через аварію на шахті Засядька загинули 153 гірника.

2009, вівторок

– "Не треба шукати винних, не треба розповідати про те, що весь світ об'єднався проти. Треба відверто визнати, що є нездатність до керування країною". Арсеній Яценюк про Юлію Тимошенко, яка напередодні назвала його технічним кандидатом Віктора Януковича.

– БЮТ розіслав у регіональні осередки рекомендації щодо проведення прес-конференцій, на яких члени партії мають пояснити провал широкої коаліції. В листах підкреслюється необхідність переконання слухачів і глядачів у тому, що БЮТ ніколи не пропонував ПР обирати президента в парламенті.

2010, середа

– "У нас існує лише дуже короткий термін після президентських виборів, як правило, в межах від півроку до року – коли президент, обраний на хвилі очікувань, має можливість проводити весь комплекс реформ, включаючи і непопулярні. І, на жаль, у попередні рази часто-густо ці реформи забалакували". Петро Порошенко про те, що у нового голови держави обмаль часу для змін у країні.

– З'явилось відео, на якому працівник УДО застосовує силу до журналіста СТБ Сергія Андрушка. Рух "Стоп цензурі" вимагає звільнення цього охоронця. В Адміністрації президента запевняють, що чоловіка відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування.

– Україна отримала від російського банку два кредити на $2 млрд, заявив глава АП Сергій Льовочкин. Один кредит піде на покриття дефіциту бюджету, за рахунок другого "Енергоатом" має побудувати два атомні реактори.

2011, четвер

– Колишній т.в.о. міністра оборони Валерій Іващенко оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського райсуду Києва (колегію очолює суддя Сергій Вовк). Іващенка звинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна.

– Адвокат Андрій Федур, котрий у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе представляє інтереси його матері Лесі, заявляє про численні порушення під час судового процесу над Олексієм Пукачом. Йдеться про те, що існує подання прокуратури щодо померлого екс-міністра МВС Юрія Кравченка, однак суд проти того, щоб інтереси Кравченка захищав адвокат.

2012, субота

– Серед заможних українців з регіонів нова мода: вони скупляють БТРи та БРДМи, щоб їздити ними на полювання чи риболовлю, а також влаштовувати змагання та інсценування військових боїв.

За словами одного з продавців "броні", документи на таку спецтехніку оформлюються за два тижні, а їздити можна за водійськими правами категорії Д. Він також розповів про клієнта, що захотів придбати небоєздатний танк Т-64.

2013, неділя

87% українців у цілому не задоволені якістю медобслуговування в країні, задоволених лише 13%. Такими є дані соцопитування агентства IFAK.

Лише два роки тому задоволених було майже втричі більше – 34%.

2014, понеділок

– Росія припинила поставки газу в Україну і перевела український "Нафтогаз" на передоплату. Росіяни вимагають виплатити заборгованість в 1,951 мільярдів доларів. Сторони не змогли дійти згоди у переговорах щодо ціни на газ, а також форми її закріплення (Україна вимагає, щоб знижки були прописані в контракті, а не запроваджувались рішенням уряду). "Халява закінчилася!" – написав з цього приводу прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

"Нафтогаз" звернувся з позовом до Арбітражного інституту при Торгівельній палаті Стокгольму. Головна вимога: встановлення справедливої та ринкової ціни на газ.

"Я вважаю, що судовi перспективи у нас дуже й дуже високi", – прокоментував це прем'єр Арсеній Яценюк. Він доручив профільним відомствам підготувати законопроект про надзвичайний стан в енергетичній галузі країни.

А в РНБО поговорюють про встановлення інженерних споруд уздовж кордону з Росією.

2015, вівторок

– Двоє військових загинули та 5 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-міністр екології Микола Злочевський – в бігах, але його бізнес в Україні розширюється. Пов'язана з ним "Перша Українська газонафтова компанія" отримала дозвіл на розробку документації для експлуатації двох газових ділянок.

Злочевський був міністром часів Януковича. У 2015 році його оголосили в розшук через підозру в незаконному збагаченні.

– У Німеччині затримали іншого ВІП-утікача: екс-голову "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. У 2013 році він був заступником голови наглядової ради групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка. Тимонькіна підозрюють у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також участі в ній або в скоєних нею злочинах.

Україні Тимонькіна так і не видадуть.

– В Україні з'являється новий олігарх у сфері газовидобування, стверджує депутат Тетяна Чорновол. Його ім'я – Олександр Онищенко.

2016, четвер

– Генпрокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про позбавлення недоторканності Олександра Онищенка. Нардеп підозрюється у причетності до реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". Сам Онищенко поки перебуває за кордоном.

– Кожна третя пісня в радіоефірі має бути українською. Верховна Рада прийняла закон про мовні квоти. 35% пісень у кожний проміжок часу з 7.00 до 22.00 мають звучати державною мовою.

– "Яке слово сказати, а яке не казати, як бути політично обережною, захищатися – я над цим теж не думаю. Хоча мені всі говорять, що треба почати над цим думати". Нардеп Надія Савченко про свої кроки в політиці.

Рустем Халілов, для УП