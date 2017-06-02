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Правоохоронець, який хотів викрасти екс-росіянина, прикривався Грицаком

П'ятниця, 2 червня 2017, 12:12

Правоохоронець, який хотів викрасти російського бізнесмена, прикривався фіктивними зв'язками з головою СБУ Василем Грицаком.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив заступник начальника головного управління СБУ Києва та Київської області Павло Данюков.

"Було з'ясовано, що правоохоронець, маючи зв'язки в кримінальних колах, запропонував свої послуги по викраденню потерпілого. Крім фізичного викрадення він запропонував, і це нас здивувало, план викрадення комерсанта як задіяння у цьому викраденні саме СБУ", - сказав він.

"Прикриваючись своїми зв'язками із головою СБУ Василем Грицаком цей правоохоронець пропонував здійснити захоплення комерсанта через порушення проти нього кримінального провадження та депортацію в РФ", - сказав Данюков.

Він наголосив, що це могло бути зроблено для дискредитації Грицака.

"Жодних зв'язків із СБУ та головою зловмисник не мав. Можливо вони хотіли дискредитувати Службу безпеки та Василя Грицака", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що у справі про спробу викрадення екс-громадянин РФ затриманий начальник Обухівського райвідділу Національної поліції.

У п'ятницю генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.

За його словами, до складу групи входив начальник райвідділу поліції.

Роман Кравець, УП

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