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Геращенко: 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити

П'ятниця, 2 червня 2017, 13:32

В Донецькій області є 8 зруйнованих бойовиками населених пунктів, які вже не підлягають відновленню.

Про це повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Європейська делегація (під час візиту до Донеччини – ред.) була вражена наслідками обстрілів Широкиного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкиного ще й велика проблема з замінуванням, у т. ч. узбережжя Азовського моря), лише в Донецькій області - 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський", - розповіла вона.

За словами Геращенко, Україна виступає за повну демілітаризацію Широкиного та збільшення тут патрулів СММ ОБСЄ, адже в 10 км звідси багатотисячний Маріуполь.

Вона підкреслила, що тут має цілодобово працювати постійний хаб місії.

"Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю", - зауважила Ірина Геращенко.

 
Зруйноване Широкине
Фото: facebook / ірина геращенко
 
 

Як повідомлялося, попри встановлений "режим тиші", підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти позицій ЗС України, 28 разів застосовувавши зброю, у тому числі міномети забороненого Мінськими угодами калібру.

Українська правда

Теми: ГеращенкоДонецька областьАТО
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