Гужві не вручили повідомлення про підозру - захист

Адвокат затриманого редактора інтернет-видання "Страна.ua" Андрій Смирнов стверджує, що його підзахисному не висунули підозри, а тому нема підстав для обрання запобіжного заходу.

Про це він сказав на прес-конференції у п’ятниці, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 10:45 ніякого повідомлення про підозру не вручено. Більше того, станом на 10:45 не складено протокол про затримання", - сказав Смирнов.

За його словами, з адвокатів до Гужви при проведенні слідчих дій допустили лише екс-міністра юстиції часів Януковича - Олену Лукаш. Він стверджує, що заяву про недопуск адвокатів і, відповідно, порушення прав на захист, вже зареєстрували.

Смирнов також не знає, чи затримали другу людину у цій справі.

"Мені зараз нічого не відомо про затримання другої людини у справі Ігоря Гужви. Більш того, я не можу прокоментувати, що таке - справа Ігоря, тому що з юридичної позиції треба на щось спиратися", - сказав адвокат.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив, що депутат Лінько звернувся до правоохоронців ще 31 березня – а 22 червня затримали двох осіб.

Гужва заявив, що його підставили: нібито у квітні пропонували "за великі суми" зняти з сайту кілька матеріалів про лідера "радикалів" Олега Ляшка, а в травні за зняття матеріалу про конфлікт Іллі Ківи й нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька пропонували $20 тисяч. Головний редактор запевнив, що в обох випадках відмовився.

Ілля Ківа розповів "Стране", що в матеріалі згадувався його пост про те, що активісти "в камуфляжі", які під МВС вимагали відставки Арсена Авакова, пізніше "по-дружньому" зустрічалися з Ліньком і приїжджали на "сімках BMW", які коштують по 50 тисяч доларів. На думку радника голови МВС, матеріал "був незручним" для Лінька.

Зі свого боку, Лінько заявив, що "з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей", а версію видання назвав абсурдною.

Раніше у січні сайт "Страна", головним редактором якого є Ігор Гужва, заявив, що отримує інформацію про підготовку провокацій проти видання.

Як відомо, Ігор Гужва раніше очолював газету "Вести", фінансування якої пов'язували з Москвою і екс-міністром доходів Клименком, який втік до Росії. Сам же Гужва заявляв, що "Вести" фінансувалися за рахунок його особистих коштів.

У липні 2015 року, за даними джерел УП, Гужва продав свою частку в медіа-холдингу "Вести" цивільній дружині Клименка Ользі Семченко.

На початку 2016 року Гужва очолив новий проект "Страна". Гужва заявив, що інвестором нового сайту є він сам, і проект створений повністю на його гроші.

"Страна", характери серед іншого, публікувала так звані "плівки Онищенка", які, за твердження нардепа-утікача, містять компромат на Петра Порошенка та інших політиків.