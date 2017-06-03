У Варшаві пройшов найбільший марш за права ЛГБТ
Субота, 3 червня 2017, 20:47
Парад рівності за права ЛГБТ, що пройшов у Варшаві в суботу, зібрав до 50 тисяч людей.
Як повідомляє Gazeta Wyborcza, він став, імовірно, найчисленнішим в історії Польщі.
За оцінками поліції, учасників було близько 10 тисяч. Водночас організатори говорять про 50 тисяч.
У поліції повідомили, що парад був мирним і пройшов без інцидентів.
Демонстрація йшла вулицями Варшави під гаслом "Рівні права, спільна справа".
У Параді рівності брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії і об'єднання.
"Тут десятки тисяч людей. Багато сімей з дітьми. Дуже радісна атмосфера. Тисячі райдужних прапорів", - повідомив кореспондент видання.
Після Параду рівності близько 18:30 розпочався концерт.
Українська правда