У Балаклійському районі травмований чоловік під час вибуху невідомого предмета

У селі Вербівка Балаклійського району Харківщини в результаті вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"До Балаклійського відділу поліції з прийомного відділенняшвидкої допомоги надійшло повідомлення, що до них доставлено 34-річного мешканця села Вербівка. У чоловіка виявлена травматична ампутація правоїголені та пальців лівої кісті, рвана рана правового плеча та лівого коліна", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік у дворі власного будинку розпилював болгаркою невідомий предмет, який внаслідок демонтажних робіт вибухнув.

На місце події прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.

Факт події внесений в Журнал єдиного обліку правопорушень.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Село Вербівка також постраждало в результаті події.