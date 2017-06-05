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Суд відмовився забрати в Шуфрича і Бродського землю на Рибальському

Понеділок, 5 червня 2017, 16:32

Господарський суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову київської прокуратури, яка вимагала розірвати договір оренди земельної ділянки у Подільському районі, де будується житловий комплекс Rybalsky, та повернути її громаді.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на реєстр судових рішень, пише Радіо Свобода.

Відповідно до рішення, датованого 25 травня, суддя Вікторія Сівакова відмовила у позові прокуратурі Києва, яка вимагала розірвати договір оренди земельної ділянки площею 4,5659 га на вулиці Електриків, 23-б, укладений між Київською міською радою та публічним акціонерним товариством "Київський річковий порт" і зобов’язати ПАТ "Київський річковий порт" повернути Київській міській раді оренди земельну ділянку.

Прокуратура Києва заявила про необхідність повернення земельної ділянки у комунальну власність наприкінці березня, обґрунтовуючи це тим, що "в порушення умов договору земельна ділянка використовується не за призначенням, а для будівництва житлових будинків".

Це сталося за півтора місяці після того, як у своєму розслідуванні журналісти "Схем" встановили, що житловий комплекс Rybalsky не відповідає рішенню Київради й умовам договору оренди земельної ділянки, а ПАТ "Київський річковий порт" не виконує зобов’язання щодо використання земельної ділянки, цільове призначення якої "для експлуатації й обслуговування майнового комплексу", а не для будівництва.

ПАТ "Київський річковий порт" – компанія з орбіти народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича і екс-голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Директор ПАТ "Київський річковий порт" – керівник київської регіональної організації "Партії вільних демократів" Бродського.

Зазначається, що на жодне із п’яти засідань у справі щодо повернення ділянки громаді Києва не з’явився представник департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА. Засідання, на якому ухвалене рішення про відмову, датоване 25 травня, хоча на попередньому засіданні 16 травня було винесено ухвалу про продовження строків розгляду на 15 днів, тобто засідання мало відбутися 1 червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївШуфричБродський
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