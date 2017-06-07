У Кремлі назвали "фейком" звинувачення в зламі Росією сайту в Катарі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує повідомлення про "російський слід" у зламі серверів катарського агентства новин.



Про це Пєсков заявив 7 червня "РИА Новости".



"Черговий фейк", – сказав він.



Раніше в МЗС Росії заявили, що у ФБР немає доказів причетності хакерів з РФ до скандалу навколо Катару.

Напередодні CNN повідомив, що американські розвідслужби вважають, що російські хакери отримали доступ до державного інформаційного агентства Катару та опублікували там фейкову новину, яка зробила свій внесок у скандал в Перській затоці.

За інформацією джерел серед катарських та американських урядовців, група співробітників ФБР прибула в Доху для надання допомоги владі Катару в розслідуванні кібератаки.

Нагадаємо, вже дев'ять країн, серед яких Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка, Маврикій та Мавританія, розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Уряд Йорданії заявив, що знижує рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.