У МЗС засудили теракти в Ірані

Міністерство закордонних справ України засуджує теракти в столиці Ірану Тегерані, що відбулися 7 червня.

Про це йдеться в заяві міністерства.

"Україна, зокрема як член Ради Безпеки ООН, повністю підтримує заяву Ради від 7 червня з приводу терактів. Ми послідовно виступаємо за об’єднання зусиль міжнародного співтовариства у боротьбі з тероризмом з метою повного викорінення цього зла, що загрожує всьому цивілізованому світу", - говориться в повідомленні.

У МЗС закликали до рішучих дій щодо запобігання та протидії фінансуванню терористів.

Також в міністерстві висловили співчуття іранському народу і сім'ям загиблих.

Нагадаємо, у середу вранці четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю парламенту, після чого проникли у будівлю. Згодом один із них підірвав себе.

Другий напад стався у мавзолеї Хомейні на півдні Тегерану. Троє нападників вбили одну людину і поранили ще п’ятьох, після чого смертниця влаштувала вибух. Один із нападників покінчив життя самогубством, іншого вдалося затримати.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

В результаті двох терактів у парламенті Ірану в Тегерані та в мавзолеї Хомейні загинули 16 людей, близько 40 отримали поранення.