Трамп: Щодо КНДР потрібно діяти більш рішуче

Президент США Дональд Трамп вважає, що настав час діяти більш рішуче щодо уряду Північної Кореї, який продовжує програми розробки ядерної зброї і балістичних ракет і ігнорує рішення Ради Безпеки ООН.

Про це він заявив в п'ятницю під час спільної прес-конференції з президентом Південної Кореї в Білому домі, повідомляє "Укрінформ".

"Ера стратегічного терпіння щодо північнокорейського режиму зазнала невдачі - багато років вона була невдалою - і, чесно кажучи, це терпіння закінчилося", - заявив Трамп.

При цьому він підкреслив, що перед Америкою виникла загроза "безрозсудного і жорстокого режиму" Пхеньяна, який не має ніякого відношення до безпеки свого народу і сусідів і не поважає людське життя.

"Програми розробки ядерної зброї і балістичних ракет цього режиму вимагають рішучої відповіді", - підкреслив президент США.

Він також закликав впливові країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, до яких відноситься, перш за все, Китай, ввести санкції проти уряду КНДР.