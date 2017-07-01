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Спека переміститься на південь та схід, у решті регіонів - дощі та грози

Субота, 1 липня 2017, 14:44

Найближчої доби спекотна погода  очікується на півдні та сході країни, у західних, північних та центральних областях спека трохи спаде.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у центральних регіонах, Одеській, Миколаївській і Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с.

У західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, на решті територій без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі 17-22°, у північних та західних областях 13-18°; вдень 23-28°, на південному сході України 30-35°; у Львівській, Волинській та Рівненській областях прохолодно: 18-23°.

У Києві 2 липня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

 

3 липня в Україні без опадів, вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

 

Станом на 9:00 1 липня температура води в Чорному й Азовському морях була 24-29°, в районі Приморського 17°; в Дніпрі біля Києва 23°.

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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