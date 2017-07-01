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Київ попередили про грозу і шквали

Субота, 1 липня 2017, 17:43

До кінця доби 1 липня у Києві очікується гроза зі шквалами 15-20 м/c.

Про це повідомили  у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентра. 

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали про сновні правила поводження у разі посилення вітру.

"Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру краще сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті", - зазначили у КМДА.

Також варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей рекомендовано негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Теми: Київпогода
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