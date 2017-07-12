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Справи Дейдея і Лозового заходять в глухий кут – Холодницький

Середа, 12 липня 2017, 03:53
Справи Дейдея і Лозового заходять в глухий кут – Холодницький

У глухий кут заходить слідство щодо народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового, з яких сьогодні Верховна Рада не зняла недоторканність.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє Укрінформ.

"Слідство вже було проведено в тих рамках, які визначає депутатська недоторканність. Всі інші слідчі дії можна провести тільки після надання згоди на притягнення до відповідальності. Якщо цього немає, слідство зараз фактично заходить у глухий кут, тому що парламент замість суду вирішив, що та чи інша особа невинна", – зазначив голова САП.

Як повідомлялося, САП внесла на погодження генпрокурора подання притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата "Народного фронту" Дениса Дзендзерського, за звинуваченням у декларуванні недостовірної інформації.

Як відомо, депутат від НФ, Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.

При цьому Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні та не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового.

Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв, що у вересні повторно внесе всі подання на нардепів, які у вівторок не підтримала Рада.

Теми: Антикорупційна прокуратураХолодницькийВерховна Рада
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