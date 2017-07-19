В ЄС заявили, що слова Захарченка про "Малоросію" суперечать "Мінську"

У Європейському Союзі заявляють, що слова бойовиків про створення "Малоросії" суперечать меті Мінських домовленостей по реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомив представник Євросоюзу в коментарі УНІАН.

"Це суперечить меті Мінських домовленостей по реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні. Європейський Союз підтримує триваючі дипломатичні зусилля, щоб рухатися в напрямку повного виконання Мінських домовленостей, які є основою для стійкого політичного рішення конфлікту на основі поваги незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в ЄС.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".

У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".