Маккейн: За Малоросію відповідає Росія, потрібна нова стратегія

Американський сенатор Джон Маккейн, який очолює комітет із питань збройних сил, покладає відповідальність за проект "Малоросія" на президента Росії Володимира Путіна.

Він вважає, що погроз зберігати санкції недостатньо – США й Євросоюз мають посилити тиск на Росію, але також потрібно надати Україні летальну зброю для оборони.

"Амбіція Володимира Путіна щодо відновлення Російської імперії зробила ще один крок: проросійські сепаратисти в Донецькій області України проголосили незалежну державу з назвою царських часів "Малоросія" (Little Russia)", – йдеться у заяві Маккейна.

"Основну відповідальність за це останнє грубе порушення українського суверенітету лежить на Росії Володимира Путіна, від керівництва, фінансування, війська та зброї якої цілковито залежать сепаратисти", – заявив сенатор.

За словами Маккейна, проголошення російської маріонеткової держави на сході України – це ще одне порушення Росією мінських угод.

Він переконаний, що Путін прагне дестабілізувати владу в Києві й завадити Україні реалізувати своє євроатлантичне майбутнє.

"Сполучені Штати та наші європейські союзники повинні чесно визнати, що ми не змогли кардинально змінити розрахунки Росії щодо України в останні три роки", – заявив сенатор.

"Якщо ми серйозно налаштовані на закінчення кровопролиття на сході України, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, нам слід мислити й діяти по-новому, щоб примусити Росію змінити поведінку", – вважає Маккейн.

За його словами, недостатньо просто говорити, що санкції США та ЄС зберігатимуться доти, доки Росія не поверне Крим і не виконає мінські угоди, бо цей підхід уже "провалився".

"Діючи разом, Сполучені Штати та наші європейські союзники повинні розробити політику та стратегію для посилення дипломатичних, економічних та військових наслідків, яких зазнаватиме Росія, доки не виконає своїх зобов'язань за мінськими угодами", – запропонував Маккейн.

"Тут, вдома, ми повинні почати з надсилання суворого "санкційного рахунка" Росії на стіл президента і надання Україні оборонної смертельної допомоги, якої вона потребує для самозахисту", – додав він.

Як відомо, 18 липня ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко запропонував створити "Малоросію" замість України. Ватажки "ЛНР" відмежувалися від цієї ідеї.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві не знали про ініціативу Олександра Захарченка створити "Малоросію".

Президент України Петро Порошенко заявив, що Захарченко й Плотницький лише транслюють меседжі, отриманні з Росії, і нагадав, що попередній їхній проект "Новоросія" на сході України зазнав краху.

Офіційний Вашингтон назвав ініціативу Захарченка не вартою коментаря, а в Євросоюзі заявили, що створення "Малоросії" суперечать меті мінських домовленостей.

Олена Рощенко, УП