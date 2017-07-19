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Маккейн: За Малороссию отвечает Россия, нужна новая стратегия

Среда, 19 июля 2017, 10:04

Американский сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет по вооруженным силам, возлагает ответственность за проект "Малороссия" на президента России Владимира Путина.

Он считает, что угроз сохранять санкции недостаточно – США и Евросоюз должны усилить давление на Россию, но также нужно предоставить Украине летальное оружие для обороны.

"Амбиция Владимира Путина по восстановлению Российской империи сделала еще один шаг: пророссийские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство под названием царских времен "Малороссия" (Little Russia)", – говорится в заявлении Маккейна.

"Основную ответственность за это последнее грубое нарушение украинского суверенитета лежит на России Владимира Путина, от руководства, финансирования, войска и оружия которой полностью зависят сепаратисты", – заявил сенатор.

По словам Маккейна, провозглашение российского марионеточного государства на востоке Украины – это еще одно нарушение Россией минских соглашений.

Он убежден, что Путин стремится дестабилизировать власть в Киеве и помешать Украине реализовать свое евроатлантическое будущее.

"Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны честно признать, что мы не смогли кардинально изменить расчеты России в отношении Украины в последние три года", – заявил сенатор.

"Если мы серьезно настроены на окончание кровопролития на востоке Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, нам следует мыслить и действовать по-новому, чтобы вынудить Россию изменить поведение", – считает Маккейн.

По его словам, недостаточно просто говорить, что санкции США и ЕС сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет Крым и не выполнит минские соглашения, поскольку этот подход уже "провалился".

"Действуя вместе, Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для усиления дипломатических, экономических и военных последствий, которым будет подвергаться Россия, пока не выполнит свои обязательства по минским соглашениям", – предложил Маккейн.

"Здесь, дома, мы должны начать с отправки строгого "санкционного счета" России на стол президента и предоставления Украине оборонной смертельной помощи, в которой она нуждается для самозащиты", – добавил он.

Как известно, 18 июля главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко предложил создать "Малороссию" вместо Украины. Главари "ЛНР" отмежевались от этой идеи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знали об инициативе Александра Захарченко создать "Малороссию".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Захарченко и Плотницкий лишь транслируют месседжи, полученные из России, и напомнил, что предыдущий их проект "Новороссия" на востоке Украины провалился.

Официальный Вашингтон назвал инициативу Захарченко не стоящей комментария, а в Евросоюзе заявили, что создание "Малороссии" противоречат цели минских договоренностей.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассСШАРосcиясанкции
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