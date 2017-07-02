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Ізраїль завдав ударів по сирійській армії

Неділя, 2 липня 2017, 04:11

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по артилерійських позиціях сирійських військових на північ від Голанських висот, у відповідь на снаряди, випущені з території Сирії.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (АОІ), пише DW.com.

"У відповідь на снаряди, випущені раніше сьогодні по Ізраїлю з Сирії, сили АОІ атакували артилерійські позиції сирійських військових, звідки вівся вогонь", - наголошується в заяві ізраїльського командування.

Ударів було завдано по артилерійській позиції на північ від Голанських висот - на території, контрольованій військами Башара Асада, уточнює видання The Jerusalem Post.

Ізраїль має намір притягати "сирійський режим до відповідальності за будь-які порушення своїх кордонів і продовжує діяти відповідно" до цих обставин, пояснив бригадний генерал АОІ Ронен Манеліс.

Раніше неодноразово повідомлялося про атаки ВПС Ізраїлю на територію Сирії.

Теми: СиріяІзраїль
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