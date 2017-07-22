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У Молдові відреагували на "Малоросію" від бойовиків: Чергова загроза суверенітету України

Субота, 22 липня 2017, 19:53
Молдова засуджує проголошення псевдодержавного формування "Малоросія" і вважає це черговою загрозою для суверенітету, територіальної цілісності України і регіональної безпеки.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. 

"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції твердо засуджує проголошення в Донецьку, у відповідності з відомими вже сценаріями, псевдодержавного формування "Малоросія". Ми вважаємо це актом грубого порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права і новою загрозою для суверенітету, територіальної цілісності України і регіональної безпеки", - заявили у МЗС Молдови.

У відомстві підтвердили позицію Молдови про беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у загальновизнаних міжнародною спільнотою кордонах.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявили, що не беруть участі у створенні "Малоросії".

Президент Петро Порошенко прокоментував ідею бойовиків про створення "Малоросії": "Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії". 

В ЄС заявили, що слова бойовиків про створення "Малоросії" суперечать меті Мінських домовленостей з реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Раніше російський проект окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". У Росії планували, що він буде включати території Миколаївської, Херсонської та інших областей України. Але оскільки це не вдалося, цей проект було закрито.

Укрінформ

Теми: ДНРМолдова
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