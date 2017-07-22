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В Молдове отреагировали на "Малороссию" от боевиков: Очередная угроза суверенитету Украины

Суббота, 22 июля 2017, 19:53

Молдова осуждает провозглашение псевдогосударственного формирования "Малороссия" и считает это очередной угрозой для суверенитета, территориальной целостности Украины и региональной безопасности.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции твердо осуждает провозглашения в Донецке, в соответствии с известными уже сценариями, псевдогосударственного формирования "Малороссия". Мы считаем это актом грубого нарушения общепринятых принципов международного права и новой угрозой для суверенитета, территориальной целостности Украины и региональной безопасности", - заявили в МИД Молдовы.

В ведомстве подтвердили позицию Молдовы о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в общепризнанных международным сообществом границах.

Как известно,  лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.

Лидеры боевиков с оккупированных территорий Луганской области заявляют, что не участвуют в создании "Малороссии".

Президент Петр Порошенко прокомментировал идею боевиков: "Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России".

В ЕС заявили, что слова боевиков о создании "Малороссии" противоречат цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее российский проект оккупации территорий Донецкой и Луганской областей называли "Новороссией". В России планировали, что он будет включать территории Николаевской, Херсонской и других областей. Но поскольку это не удалось, этот проект был закрыт.

Укринформ

Темы: ДНРМолдова
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