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Суд в Гаазі розгляне позов "Укрнафти" до Росії

Вівторок, 4 липня 2017, 16:48

Постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов нафтовидобувної компанії "Укрнафта" проти Російської Федерації у справах про втрату мережі АЗС на території окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні суду.

Згідно з повідомленням, разом з позовом "Укрнафти" суд почав розгляд позову до Росії іншої української компанії - "Стабіл". Відзначається, що обидві справи були розпочаті позивачами 3 червня 2015 року.

При цьому компанії грунтувалися на тому, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.

"Позивачі заявляють, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання, що випливають з російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, шляхом прийняття з початку квітня 2014 заходів, які перешкоджали їх інвестиціям в автозаправні станції, розташовані в Криму, і в кінцевому рахунку привели до експропріації цих інвестицій" , - йдеться в повідомленні суду.

В середині січня 2016 року "Укрнафта" звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі з позовом проти Росії у зв'язку з втратою своєї мережі автозаправних станцій в результаті анексії Криму в березні 2014 року.

За інформацією компанії, підставою для звернення до суду стало двосторонню угоду про захист інвестицій між Україною і Російською Федерацією 1998 року, згідно з яким кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати або експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншого боку, без своєчасної виплати справедливої ​​компенсації.

Як повідомлялося, позови Ігоря Коломойського, Приватбанку, ТОВ "Аеропорт "Бельбек" (Севастополь, Крим), "Укрнафти" і ТОВ "Стабіл" до Росії дійшли в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі до етапу слухань з питань юрисдикції.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда

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