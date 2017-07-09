Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламентарі відвідали зруйноване Широкіне й Маріуполь

Неділя, 9 липня 2017, 13:58

Делегація Європарламенту в неділю відвідує зону АТО.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко в Facebook.

"Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та його колеги Міхаеля Галера відвідали Широкіне (яке неможливо відновити і відбудувати), Маріуполь, де поспілкуються з переселенцями, нашими героями- морськими прикордонниками, також відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти", - написала вона.

За словами Геращенко, європейських колег супроводжують народні депутати Марія Іонова, Ірина Фріз і Микола Княжицький.

"Робимо все можливе, аби якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України і усвідомили брехливість і небезпечність путінського режиму", - додала Геращенко.

Українська правда

Теми: ДонбасЄвропарламентГеращенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: