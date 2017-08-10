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Ватажок бойовиків Захарченко заявив, що "Малоросії" не буде

Четвер, 10 серпня 2017, 03:07

Лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що "Малоросії" не буде.

Про це повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

"Вже зараз можна сказати, що назви "Малоросія" не буде, оскільки воно викликає у багатьох відторгнення", - заявив він.

При цьому, на думку Захарченко, ідея перезаснування України викликала великий інтерес громадськості.

Як відомо, 18 липня ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко запропонував створити "Малоросію" замість України. Ватажки "ЛНР" відмежувалися від цієї ідеї.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві не знали про ініціативу Олександра Захарченка створити "Малоросію".

Президент України Петро Порошенко заявив, що Захарченко й Плотницький лише транслюють меседжі, отриманні з Росії, і нагадав, що попередній їхній проект "Новоросія" на сході України зазнав краху.

Офіційний Вашингтон назвав ініціативу Захарченка не вартою коментаря, а в Євросоюзі заявили, що створення "Малоросії" суперечать меті мінських домовленостей.

Теми: Захарченко
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