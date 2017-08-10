Главарь боевиков Захарченко заявил, что "Малороссии" не будет

Лидер донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что "Малороссии" не будет.

Об этом сообщает сайт сепаратистов ДАН.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", - заявил он.

При этом, по мнению Захарченко, идея переучреждения Украины вызвала большой интерес общественности.

Как известно, 18 июля главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко предложил создать "Малороссию" вместо Украины. Главари "ЛНР" отмежевались от этой идеи.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знали об инициативе Александра Захарченко создать "Малороссию".



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Захарченко и Плотницкий лишь транслируют месседжи, полученные из России, и напомнил, что предыдущий их проект "Новороссия" на востоке Украины провалился.

Официальный Вашингтон назвал инициативу Захарченко не стоящей комментария, а в Евросоюзе заявили, что создание "Малороссии" противоречат цели минских договоренностей.