Захарова вийшла на брифінг слідом за Грицаком

Офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова відкинула звинувачення у бік Росії щодо скандалу із передачею ракетних технологій КНДР.

Про це йшлося на її брифінгу в Москві, повідомляє УНІАН.

"Можу закластися: пройде не так багато часу, і київський режим звинуватить РФ, знаєте в чому? У тому, що другий Майдан було організовано РФ", - сказала Захарова, коментуючи скандал з ракетами.



"Не смійтеся, це смішно зараз, однак так буде. От побачите, і що вся нинішня влада в Києві, і всі ті, хто прийшов до влади у 2013-2014 роках і здійснив конституційний переворот у цій країні, - теж за ними стоїть Росія", - додала вона.

"І Майдан буде приписаний руці Кремля, от побачите. Станеться це, коли вся ситуація дійде свого апогею, коли вже не буде чим дивувати власне населення, коли закінчаться ресурси, на яких зараз більш-менш підтримується ситуація. От тоді буде вчергове знайдено глобального ворога", - вважає вона.

Захарова вийшла на брифінг тоді ж, коли і голова СБУ Василь Грицак. У четвер ввечері він повідомив, що ФСБ обманом затягнула до Росії трьох українців, колишніх учасників АТО, аби скоїти від їхнього імені теракти в Москві та інших містах РФ.

Як відомо,американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта Ельмана, вказало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.