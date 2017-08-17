Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарова вышла на брифинг вслед за Грицаком

Четверг, 17 августа 2017, 19:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в сторону России относительно скандала с передачей ракетных технологий КНДР.

Об этом шла речь на ее брифинге в Москве, сообщает УНИАН.

"Могу поспорить: пройдет не так много времени, и киевский режим обвинит РФ, знаете в чем? В том, что второй Майдан был организован РФ", - сказала Захарова, комментируя скандал с ракетами.

"Не смейтесь, это смешно сейчас, однако так будет. Вот увидите, и вся нынешняя власть в Киеве, и все те, кто пришел к власти в 2013-2014 годах и совершил конституционный переворот в этой стране, - тоже за ними стоит Россия", - добавила она.

"И Майдан будет приписан руке Кремля, вот увидите. Произойдет это, когда вся ситуация достигнет своего апогея, когда уже не будет чем удивлять собственное население, когда закончатся ресурсы, на которых сейчас более-менее поддерживается ситуация. Вот тогда будет в очередной раз найден глобальный враг", - считает она.

Захарова вышла на брифинг тогда же, когда и председатель СБУ Василий Грицак. В четверг вечером он сообщил, что ФСБ обманом затащила в Россию трех украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах РФ.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

Темы: РосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Росcия
В России повысили призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат
Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"
Кулеба назвал неприемлемым блокирование зерна из Украины в ЕС: Это играет на руку Путину
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: