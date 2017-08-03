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ЄК хоче вести переговори з РФ щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 3 серпня 2017, 07:21

Єврокомісія затвердила свою пропозицію про отримання мандата від держав-членів на проведення переговорів з Російською Федерацією щодо проекту "Північний потік-2" (Nord Stream-2) і в даний час обговорює його з державами-членами.

Про це повідомив керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У випадку Nord Stream-2 існує ряд правових, економічних і політичних проблем, які потрібно обговорити і які вимагають певних правових рамок. З цією метою ЄС прагне отримати від держав-членів мандат на проведення переговорів з РФ", - сказав Вагнер.

Він зазначив, що ЄС більше двох десятиліть продовжує удосконалювати загальну енергетичну політику, засновану на внутрішньому енергетичному ринку ЄС газу і електрики і спрямовану на зниження впливу на навколишнє природне середовище і клімат.

"Однак держави-члени зберігають за собою право приймати рішення про їх енергетичний баланс", - пояснив Вагнер.

До реалізації проекту Nord Stream-2 вартістю майже EUR 10 млрд "Газпром" і його партнери мають намір приступити в квітні 2018 року.

Передбачається, що 1200-кілометровий газопровід буде прокладений через Балтійське море і з'єднає Росію і Німеччину, минаючи Україну, Польщу і країни Балтії. Потужність газопроводу буде в два рази більше, ніж у першого Nord Stream, а будівництво планується завершити до кінця 2019 року.

Як відомо, Київ виступає категорично проти цього будівництва, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.

Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійських санкції.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2". У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Брюссель готовий негайно реагувати, якщо санкції зашкодять економічним інтересам ЄС.

Теми: газЄврокомісіяРосія
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