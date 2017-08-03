Третина жителів підконтрольного Києву Донбаса обурені економікою і соцзахистом

На підконтрольній території України в Донецькій і Луганській області третина жителів відчуває проблеми з захистом своїх прав.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" у липні 2017 року.

В Луганській області так вважають 32% опитаних, а в Донецькій 38%.

Разом з тим 55% респондентів у Луганській області заявили, що не відчувають проблем з захистом своїх прав. Людей з такою ж позицією в Донецькій області - 43%.



На запитання, "якщо респонденти відчувають такі проблеми, то яких саме прав це стосується перш за все", опитані в Луганській області назвали економічні права (44%), права на соціальний захист (34%) та права на безпеку та захист з боку держави (12% )



У той же час жителі Донецької області вказали ці ж проблеми: обмеження економічних прав (35%), право на соціальну захищеність (15%) і право на безпеку і захист з боку держави (9%). При цьому кожен четвертий житель Луганської області і кожен третій в Донецькій області не змогли відповісти на це питання.



38% жителів Луганської області, 44% - Донецької області вважають, що миру на Донбасі слід досягати за всяку ціну і погоджуватися на будь-які компроміси.

Ні на всі компроміси згодні 34% респондентів в Луганській області і 39% - в Донецькій.



Досягнення миру на Донбасі з позиції сили можливим вважають 7% опитаних у Луганській і 12% в Донецькій області.



Разом з тим, відповідаючи на питання, які рішення слід прийняти, щоб на Донбасі встановився мир, респонденти переважно висловилися за те, що таким рішенням буде успішне відновлення нормального життя на територіях Донбасу, підконтрольних Україні. Так вважають 42% жителів Луганської області та 35% - Донецької області.



Опитування було проведено на підконтрольній Україні території із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service" 1-11 липня 2017 року Донецької області і 8-26 липня - в Луганській. У кожному з регіонів опитано по 500 респондентів.

Похибка вибірки становить 4,6%.