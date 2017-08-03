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В Ірпінській мерії проходять обшуки

Четвер, 3 серпня 2017, 18:16

Прокуратура Київської області на підставі ухвали суду проводить виїмку рішень Ірпінської міської ради за останні три роки щодо виділення земельних ділянок на території Ірпінського району.

Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури області.

Так, на території Ірпінської міської ради протягом 2015 – 2016 років введено в експлуатацію ряд багатоквартирних житлових будинків.

При цьому замовники цих об’єктів будівництва уклали з Ірпінською міськрадою договори про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури місті Ірпінь у вигляді пайової участі.

Проте, кошти пайової участі на рахунок Виконавчого комітету Ірпінської міської ради не надходили, натомість замовники виконували інші роботи на території Ірпеня, вартість яких мерія зарахувала як сплату пайової участі.

Після чого, Ірпінська міська рада прийняла рішення про зменшення величини понесених затрат. Це - порушенням вимог ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Бюджетного кодексу України, через що бюджет недоотримав понад 3 млн грн.

Дії службових осіб органу місцевого самоврядування кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

У зв’язку з тим, що добровільно надати документи Ірпінська міська рада не погодилась, прокуратура Київської області, у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, здійснює тимчасовий доступ до документів Ірпінської міської ради, зокрема витребовує рішення Ірпінської міської ради за останні три роки щодо виділення земельних ділянок на території Ірпінського регіону.

Наразі досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що НАЗК перевіряє декларацію мера Ірпеня Володимира Карплюха. 

У липні 2016 року Генпрокуратура обшукала помешкання мера Ірпеня .

Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

Українська правда

Теми: Ірпіньобшукимісцева влада
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