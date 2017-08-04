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Добкін порівняв себе з піратом і розповів про арештований ром

П'ятниця, 4 серпня 2017, 19:01

Народний депутат від "Опоблоку" Михайло Добкін заявляє, що на судове засідання у п'ятницю ні його, ні його захисників не запрошували.  

Про це він заявив в ефірі "112 каналу".

"Рішення суду ні я, ні мої адвокати не бачили. Це судове засідання проходило без нас. Нас ніхто туди не звав, не повідомляв повісткою. Тому те, що вони там прийняли, що там говорили прокурори, я можу знати тільки зі ЗМІ", - сказав він.

Добкін не розуміє, яку земельну ділянку в нього арештовано.

"Ні в мене, ні в моєї сім'ї у власності немає ні одного квадратного метра землі на території міста Харків. Треба розбиратися, що потрапило у рішення суду", - сказав він.

На питання, чи суд арештував усе майно, Добкін відповів: "У мене ще є консервація, є велосипеди, є дві нирки".

"Я не знаю, що треба ГПУ, яка звинувачує мене у вигаданих злочинах, де доказова база нуль, немає постраждалих. Проте вже є дозвіл на арешт, вже з мене, як з сомалійського пірата, брали викуп, який заплатили мої товариші. Тепер вони зазіхнули на моє майно, не залишили в спокої і погреб. Знаєте, пірати ж без рому жити не можуть. А в мене є там пляшок 20-30 рому", - сказав він.

 Добкін заявив, що вважає себе постраждалим і, що ні він, ні його захисники ще не бачили рішення суду про арешт.

"Я вважаю себе в цій справі постраждалим, бо вони в мене час від часу щось відбирають: то машини, то погріб, то будинок. Відібрали у моїх товаришів гроші", - сказав Добкін, пообіцявши слідчим швидку відповідь.   

Як відомо, у п'ятницю Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

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Теми: ДобкінарештГенпрокуратура
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