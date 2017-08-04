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Добкин сравнил себя с пиратом и рассказал об арестованом роме

Пятница, 4 августа 2017, 19:01

Народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин заявляет, что на судебное заседания в пятницу ни его, ни его защитников не приглашали.

Об этом он заявил в эфире "112 канала".

"Решение суда ни я, ни мои адвокаты не видели. Это судебное заседание проходило без нас. Нас никто туда не звал не сообщал повесткой. Поэтому то, что они там приняли, что там говорили прокуроры, я могу знать только из СМИ", - сказал он.

Добкин не понимает, какой земельный участок у него арестовали.

"Ни у меня, ни у моей семьи в собственности нет ни одного квадратного метра земли на территории города Харькова. Надо разбираться, что попало в решение суда", - сказал он.

На вопрос, арестовал ли суд все имущество, Добкин ответил: "У меня еще есть консервация, есть велосипеды, есть две почки".

"Я не знаю, что надо ГПУ, которая обвиняет меня в вымышленных преступлениях, где доказательная база ноль, нет пострадавших. Однако уже есть разрешение на арест, уже с меня, как с сомалийского пирата брали выкуп, который заплатили мои товарищи. Теперь они посягнули на мое имущество, не оставили в покое и погреб. Знаете, пираты же без рома жить не могут. А у меня там бутылок 20-30 рома", - сказал он.

Добкин заявил, что считает себя пострадавшим и, что ни он, ни его защитники еще не видели решения суда об аресте.

"Я считаю себя в этом деле пострадавшим, потому что они у меня время от времени что-то отбирают: то машины, то погреб, то дом. Отобрали у моих товарищей деньги", - сказал Добкин, пообещав следователям быстрый ответ.

Как известно, в пятницу Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

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Темы: ДобкинарестГенпрокуратура
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