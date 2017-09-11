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Гройсман: прорив кордону на "Шегині" – атака проти державності

Понеділок, 11 вересня 2017, 09:29

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав прорив кордону біля пункту пропуску "Шегині" атакою проти державності, організатори якої повинні понести відповідальність.

Про це він вранці 11 вересня написав у Facebook.

"Те, що відбулось в неділю в Шегинях, це не просто порушення закону… Це початок чергової атаки деяких наших політиків проти української державності. Силовий прорив українського кордону – це злочин і ті, хто причетний до організації цього прориву, мають понести відповідальність", - написав Гройсман.

Він додав, що особливо жорсткою має бути відповідальність для тих, хто дозволяв собі "принижувати і піднімав руку на тих хлопців, які захищають нашу державу і її кордони".

"Я не буду говорити нічого про Міхо Саакашвілі, у нього свої цілі і свої мотиви. Я говорю про тих наших політиків-популістів, які діють за принципом чим гірше, тим краще", - написав прем’єр.

За словами Гройсмана, в Україні настав момент, коли можна прийняти важливі рішення в економіці і соціальній сфері, і тому зараз можна очікувати провокацій з метою дестабілізації ситуації.

"Саме тому зараз можна очікувати активізації спроб дестабілізувати ситуацію з боку тих, хто не зацікавлений в успіху України. На жаль, так і відбувається", - написав він.

Він закликав політиків і депутатів "не розкручувати маховик руйнування і хаосу".

"Сьогодні час боротись не за владу, а за державу", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.

Під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі та його прихильниками.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілікордонГройсман
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