Гройсман: прорыв границы на "Шегини" – атака против государственности

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал прорыв границы возле пункта пропуска "Шегини" атакой против государственности, организаторы которой должны понести ответственность.

Об этом утром 11 сентября он написал в Facebook.

"То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона ... Это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Силовой прорыв украинской границы – это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность", - написал Гройсман.

Он добавил, что особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе "унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы".

"Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше", - написал премьер.

По словам Гройсмана, в Украине наступил момент, когда можно принять важные решения в экономике и социальной сфере, и поэтому сейчас можно ожидать провокаций с целью дестабилизации ситуации.

"Именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит", - написал он.

Он призвал политиков и депутатов "не раскручивать маховик разрушения и хаоса".

"Сегодня время бороться не за власть, а за государство", - подытожил премьер.

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ПП "Шегини".

Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Саакашвили на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини "заминирован".

После этого Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины.

Во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В ГПСУ отметили, что никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы Саакашвили и его сторонниками.