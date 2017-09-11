Ситуація з Саакашвілі створила іміджеву проблему Україні – екс-посол США

Проблему з Саакашвілі створено на порожньому місці, вважає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я ніколи не був прихильником того, що пан Саакашвілі грав певну роль в Україні. Тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії", – зазначив дипломат, а нині експерт Brookings Institution у Вашингтоні.

При цьому він додав, що не впевнений, що ситуація навколо екс-президента Грузії була врегульована у найрозумніший спосіб.

"Це одна з ситуацій, коли проблему створено на пустому місці. Я думаю, що позбавлення Саакашвілі громадянства, ймовірно, створило іміджеву проблему, якої Україна не мала", – заявив Пайфер.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.