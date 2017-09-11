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Ситуация с Саакашвили создала имиджевую проблему Украине - экс-посол США

Понедельник, 11 сентября 2017, 10:39

Проблема с Саакашвили создана на пустом месте, считает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Я никогда не был сторонником того, что господин Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", - отметил дипломат, а ныне эксперт Brookings Institution в Вашингтоне.

При этом он добавил, что не уверен, что ситуация вокруг экс-президента Грузии была урегулирована в самый разумный способ.

"Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", - заявил Пайфер.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом минирования, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Пограничники получили приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Темы: СаакашвилиСША
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