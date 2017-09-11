Соратник Саакашвілі розповів, навіщо той повернувся до України

Член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе каже, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

Про це він написав у Facebook.

"Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, щоб навіть в нашій прогнилій судовій системі спробувати захистити свої права", - заявив Сакварелідзе.

За його словами, у той час, коли генеральний прокурор Юрій Луценко лякає своїх політичних опонентів порушенням кримінальних справ проти них, він не поспішає порушувати справи ані за фактом з'їзду в прикордонний пункт пропуску "Краковець" великої кількості "тітушек", ані за фактом зупинки людей і народних депутатів в поїзді в польському Перемишлі, ані через перекриття кордону, "коли десятки тисяч наших співвітчизників не змогли нормально повернутися до країни".

"Поки влада буде повністю нехтувати всіма нормами законодавства та політичної логіки, повторювати помилки своїх попередників, виходячи за межі закону, будь-який народ у демократичній країні має право, будучи джерелом влади згідно з Конституцією, діяти, проводити мітинги і демонстрації, ставити таким чином владу на місце, якщо вона виходить за відведені їй рамки", - підкреслив Сакварелідзе.

Він також звернув увагу Луценка на те, що Саакашвілі "завели в Україну" саме ті люди, які "захищали її раніше на сході".

Сакварелідзе припустив, що Луценко невідкладно порушить кримінальну справу за фактом незаконного позбавлення громадянства Саакашвілі, а також фальсифікації його підпису.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, разом з групою українських нардепів прорвався до України з території Польщі.

Луценко пообіцяв, що організаторів "прориву" притягнуть до кримінальної відповідальності.

Спершу планувалося, що Саакашвілі перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Українська правда