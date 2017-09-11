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Соратник Саакашвили рассказал, зачем тот вернулся в Украину

Понедельник, 11 сентября 2017, 12:13

Член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе говорит, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

Об этом он написал в Facebook.

"Михаил Саакашвили вернулся в Украину, чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права", - заявил Сакварелидзе.

По его словам, в то время, как генеральный прокурор Юрий Луценко пугает своих политических оппонентов возбуждением уголовных дел против них, он не торопится возбуждать дела ни по факту съезда в пограничный пункт пропуска "Краковец" большого количества "титушек", ни по факту остановки людей и народных депутатов в поезде в польском Перемышле, ни из-за перекрытия границы, "когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну".

"Пока власть будет полностью пренебрегать всеми нормами законодательства и политической логики, повторять ошибки своих предшественников, выходя за границы закона, любой народ в демократической стране имеет право, будучи источником власти согласно Конституции, действовать, проводить митинги и демонстрации, ставить таким образом власть на место, если она выходит за отведенные ей рамки", - подчеркнул Сакварелидзе.

Он также обратил внимание Луценко на то, что Саакашвили "завели в Украину" именно те люди, которые "защищали ее ранее на востоке".

Сакварелидзе предположил, что Луценко неотложно возбудит уголовное дело по факту незаконного лишения гражданства Саакашвили, а также фальсификации его подписи.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, вместе с группой украинских нардепов прорвался в Украину с территории Польши.

Луценко пообещал, что организаторов "прорыва" привлекут к уголовной ответственности.

Изначально планировалось, что Саакашвили пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиСакварелидзе
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