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Грицак домовився з депутатами про робочу групу щодо бізнесу

Субота, 2 вересня 2017, 12:25

Голова СБУ Василь Грицак заявляє про домовленість з народними депутатами щодо створення робочої групи, яка займатиметься питаннями ведення бізнесу в Україні і взаємовідносин бізнесу й СБУ.

Про це він повідомив у суботу, коментуючи зустріч з народними депутатами щодо ситуації зі скрапленим газом.

"Так, така зустріч відбулася. На цій зустрічі я запропонував, а депутати пішли назустріч, створити робочу групу, тобто платформу, на базі якої будуть обговорюватися проблемні питання ведення бізнесу в Україні і взаємовідносин бізнесу і СБУ", - сказав Грицак.

Він повідомив, що зараз розробляється положення про створення цієї робочої групи, а перше її засідання відбудеться 8 вересня.

"Я обов'язково візьму в ньому участь. На цю зустріч буде запрошений омбудсмен від бізнесу пан Шемета і депутати за згодою, які будуть брати участь у роботі цієї групи", - додав глава СБУ.

Українська правда

Теми: Грицакбізнес
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