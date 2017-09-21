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Найголовніше за день

Четвер, 21 вересня 2017, 21:22

Добірка найважливіших новин за 21 вересня на Українській правді.

Про зустріч Порошенка та Трампа. У Нью-Йорку розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа.

Порошенко заявляє, що США підтримали пропозицію України про введення миротворців на Донбас.

Про святкування іудейського Нового Року в Умані. 21 вересня, близько шостої ранку в Умані, неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух, від якого постраждав 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю.

Про "Українську правду". Журналіст "Української правди" Олексій Братущак проходить у справі про розголошення державної таємниці у статусі свідка.

Також Служба безпеки розпочала службову перевірку через прихід співробітника в редакцію "Української правди" з проханням зняти статтю, мотивуючи це тим, що вона містить держтаємницю.

Про Шеремета. Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.

Про Наливайченка. Лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко у четвер прийшов на допит до СБУ, куди був запрошений як свідок.

В СБУ заявляють, що Наливайченко викликаний на допит через перельоти керівника ГО "Український вибір" Віктора Медведчука до Росії.

Про МН17. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія і Україна в середу, 20 вересня, підписали меморандум, в якому підтвердили свою політичну підтримку і прихильність до співробітництва у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.

Про ГПУ та НАБУ. Генеральна прокуратура розслідує прослуховування НАБУ службовців розвідки Міноборони, заступників міністрів Кабміну, Нацполіції та СБУ та ін. у 2016 році.  

Про Transparency International. Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.

Про російські фейки. Російські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про те, що Україна подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі.

Теми: ПорошенкоТрампГенпрокуратураНАБУ
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