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Поліція засекретила всі рішення судів у справі Шеремета

Четвер, 21 вересня 2017, 13:01
Поліція засекретила всі рішення судів у справі Шеремета

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.

Про це сказано у відповіді Державної судової адміністрації на запит "Українських новин".

"Постановою Головного слідчого управління Національної поліції від 24 липня 2017 року про застосування заходів безпеки відносно осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, підприємство (державне підприємство "Інформаційні судові системи") зобов'язане обмежити в Єдиному реєстрі судових рішень повний і загальний доступ до ухвал, прийнятих слідчими суддями Печерського районного суду Києва за клопотаннями у кримінальному провадженні", – сказано в ньому.

Причину цього рішення Нацполіції не зазначено.

"Українська правда" звернулася до поліції по коментар.

До Державної судової адміністрації УП зверталася з цього приводу 1 вересня – але відповіді досі не отримала.

Наразі у Єдиному реєстрі судових рішень вилучено з відкритого доступу понад 200 рішень у справі про вбивство Шеремета.

Зокрема, вилучені рішення про надання поліції інформації про мобільні переговори можливих фігурантів кримінального провадження.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметаполіціясудимості
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