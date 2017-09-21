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СБУ почала перевірку через можливий тиск на “Українську правду”

Четвер, 21 вересня 2017, 16:14

Служба безпеки розпочала службову перевірку через прихід співробітника в редакцію "Української правди" з проханням зняти статтю, мотивуючи це тим, що вона містить держтаємницю.

Про це "Українській правді" повідомили в СБУ у відповіді на інформаційний запит.

"Повідомляємо, що за фактом можливого перешкоджання законній діяльності журналістів 20 вересня ц.р. наказом Голови СБ України призначено службову перевірку, про результати якої ми поінформуємо вас додатково", - йдеться у відповіді.

Водночас у СБУ не відповіли на запитання, які слідчі дії провели у цій справі, хто є підозрюваним та свідками тощо.

"Звертаємо увагу, що суб’єктом вказаного злочину є службова особа - носій державної таємниці. Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності Інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів", - запевнили правоохоронці.

 

Проте у службі не уточнили, про яку саме посадову особу йдеться. Зазначили лише, що кримінальне провадження відкрили "за фактом розголошення службовими особами одного з органів державної влади України відомостей, що містять державну таємницю".

Інших подробиць справи правоохоронці не повідомили.

"Шкода від можливого оприлюднення означеної інформації переважатиме ймовірний суспільний інтерес до неї", - пояснили там своє рішення.

Як повідомлялося, 14 вересня до УП прийшов співробітник СБУ, який просив зняти статтю "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра" і надати документи, на основі яких вона готувалась.

Виявилось, що слідчий відділ Головуправління СБУ в Києві та Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256 від 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого  за ч.1 ст. 328 КК України - "Розголошення державної таємниці".

21 вересня в телефонній розмові з автором статті, журналістом УП Олексієм Братущаком слідчий СБУ Костюк М.С, який веде цю справу, розповів, що Братущак має статус свідка у цьому провадженні.

Олег Твердь, УП

Теми: СБУЗМІ
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