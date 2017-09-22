Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 22 вересня на Українській правді.

Про пожежу на військовому складі у Донецькій області. Територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

Про демобілізацію. Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".

Про миротворців. В Росії прораховують ризики після надання Україні летальної зброї від США, а розміщення місії ООН по всій території Донбасу вважають неприпустимим.

Про пранки. Судді, причетні до розгляду справ щодо Міхеїла Саакашвілі та його прихильників, готові виконувати побажання президента Петра Порошенка щодо їх вирішення.

Про Луценка. Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що має право на "особисте 5-годинне щастя", говорячи про весілля сина, яке обслуговували авто Генпрокуратури та охороняла Держохорона.

Про Януковича. Постанову про засекречення рішення суду про конфіскацію "1,5 мільярдів екс-президента Віктора Януковича" ухвалив колишній воєнний прокурор, а нині заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Костянтин Кулик.

Про Довгого. Генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.

Про НАБУ. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що інформація про нібито незаконне зняття інформації співробітниками НАБУ наразі не підтвердилася.

Про Шеремета. Головне слідче управління Нацполіції заявляє, що засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Про КНДР. Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.