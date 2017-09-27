Хроніка 27 вересня. Сім років для Тимошенко і Люцифер для журналіста

Найцікавіше: 2011. Сім років просить державне обвинувачення для Юлії Тимошенко 2012. Росія стала для України прикладом пробудження демократії 2013. Журналістці загрожують іменем Люцифера і прокляттям тамплієрів 2015. П'ять мільйонів доларів на день витрачає Україна на війну

2001, четвер

– Президент Леонід Кучма назвав Верховну Раду центром дестабілізації в державі, а ідею парламентської республіки – абсолютним абсурдом.

Він висловив здивування з приводу того, що бажання укріпити президентську владу в Україні чомусь вважають "тиранією".

2002, п’ятниця

– Американський посол в Україні Карлос Паскуаль визнав, що США не мають доказів того, що Україна передавала Іраку системи "Кольчуга".

Водночас фрагмент "плівок" Миколи Мельниченка, в якому йдеться про постачання "Кольчуг", американські фахівці визнали автентичним. Відреагували на "кольчужний скандал" і в Раді Європи: чекатимуть, поки з’являться докази.

– У парламенті заявили про створення коаліції. Вона складається з позафракційних депутатів та 9 фракцій: ПППУ-Трудова Україна, "Регіони України", СДПУ (о) тощо.

"Наша Україна" та опозиція залишилися за бортом.

2004, понеділок

– Прем’єр Віктор Янукович зустрівся з російськими журналістами та ще раз продемонстрував, яку значну роль відіграє Росія в його передвиборчій риториці. Він заявив, що російська мова має стати другою державною, і розповів про плани будівництва моста або тунелю з Криму в Росію.

2005, вівторок

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко запросив для надання пояснень екс-голову Адміністрації президента Віктора Медведчука – з приводу присвоєння окремим громадянам високих державних нагород.

Водночас МВС допитало голову правління "СКМ" Ріната Ахметова. На допит до Генпрокуратури викликають і лідера Партії регіонів Віктора Януковича.

– Президент Віктор Ющенко сформував новий уряд на чолі с Юрієм Єхануровим. Офіційно про нього мають повідомити за день. Очікуваним сюрпризом стало звільнення з поста глави МНС президентського кума Давида Жванії, який за короткий час встиг стати фігурантом купи скандалів.

2006, середа

– У МЗС Росії поширили коментар про дискримінацію російської мови в Україні. Росіяни зізнались, що від проекту державної мовної політики України в них "червоніють вуха". "Наша Україна" назвала спробу втручання в мовну політику іншої держави дипломатичним абсурдом.

2007, четвер

– Бізнесмен Віктор Пінчук завершив реструктуризацію "Інтерпайпу" і створив міжнародну інвестиційно-консалтингову компанію EastOne LLC зі штаб-квартирою в Лондоні. Під мандатом EastOne LLC перебуває портфель активів загальною вартістю понад 10 мільярдів доларів.

2008, субота

– Газета "Дзеркало тижня" зібрала коментарі європейських політиків і політичних експертів про ситуацію в Україні.

"Ваша політична еліта заклопотана сама собою, Верховна Рада нічого не ухвалює, президент називає прем’єра зрадником батьківщини, а БЮТ блокує парламентську трибуну".

– Депутати Донецької облради засудили агресію грузинської сторони щодо Південної Осетії та заявили про підтримку Росії.

2010, понеділок

– Письменниця Оксана Забужко переконана, що наслідки керівництва країною Януковича та Тимошенко були б однаковими:

"Янукович – це наш невивчений урок історії. Тимошенко – це новий виклик, до якого Україна не була готова. Неготова розпізнати "гламурний авторитаризм у жіночій версії".

– З полону звільнився український екіпаж судна "Lugela", який два дні тому захопили пірати.

Сталося це завдяки тому, що під час нападу екіпаж закрився у машинному відділенні з достатнім запасом питної води та продуктів харчування. Судно стало некерованим для піратів, і їм нічого не залишалося, як піти ні з чим.

– Під контроль структур Ігоря Коломойського перейшла авіакомпанія "Роза вітрів". Таким чином, частка ринку авіаперевезень, займана "Приватом", виросла до 60%.

2011, вівторок

– Екс-прем’єра Юлію Тимошенко державне обвинувачення просить засудити до 7 років ув'язнення, заборонити їй обіймати державні посади протягом трьох років та задовольнити позов "Нафтогазу" про відшкодування у розмірі 1,5 мільярда гривень.

Тим часом під судом триває акція протесту прихильників Тимошенко, до яких підігнали "Беркут". Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ, а одного з активістів беркутівці жорстоко побили.

Президент Віктор Янукович вніс до парламенту законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

2012, четвер

– Глава делегації спостерігачів від ПАРЄ Андреас Ґросс вважає, що за тенденціями демократичного розвитку Україна виглядає гірше, ніж Росія. За його словами, протести в РФ стали індикатором пробудження громадянського суспільства, тоді як в Україні спостерігається регрес демократії. Також Ґросс назвав катастрофічною ситуацію з медіа в Україні.

Тим часом журнал "Український тиждень" заявив про витискання з ринку через критику влади. А невідомі побили журналіста програми "Гроші" на телеканалі "1+1" Дмитра Волкова через розслідування земельних схем.

2013, п’ятниця

– Іменем Люцифера і прокляттям тамплієрів загрожував луганській журналістці Яні Осадчій та її родині депутат Луганської облради Арсен Клінчаєв. За словами журналістки, Клинчаєв вимагав вилучити із сайту образливу для нього статтю, інакше прокляття паде на неї та її близьких.

– ФІФА оштрафувала Федерацію футболу України за расистські і дискримінаційні прояви, які відбулися 6 вересня на матчі Україна-Сан-Марино.

Також ФІФА вирішила, що відбірковий матч Чемпіонату світу-2014 з футболу між збірними України та Польщі відбудеться в Харкові без глядачів.

– Мера Гайсина Вінницької області Анатолія Гука засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонили обіймати керівні посади протягом трьох років.

Гука визнали винним у тому, що він підписував фіктивні договори та розтратив понад 800 тисяч гривень. Але в "Батьківщині" заявили, що справа сфальшована і єдина "провина" мера в тому, що він – опозиціонер.

2014, субота

– Один український військовий загинув, ще 8 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. У Донецьку та Маріуполі обстріли. Відомо про загибель щонайменше одного мирного жителя.

На межі катастрофи й Луганщина. Через брак ліків погіршився санітарно-епідеміологічний стан дітей. Частина населення відключена від газу, вода в місто подається за графіком, а деякі села взагалі залишились без води.

– Глава Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський заявив, що не створюватиме у парламенті нового скликання "групу впливу" або фракції зі своїх представників.

"Якщо ми говоримо про те, що ми міняємо країну, хочемо очистити її, то я вважаю, цей процес необхідно починати з самого себе. А якщо починати з себе, то не потрібно йти в політичні проекти і займатися політикою, перебуваючи на своїй посаді", – сказав Коломойський.

– В окупованому Криму люди у формі викрали двох кримських татар, повідомив батько одного з них. У російській поліції та ФСБ заявили, що їм про це нічого не відомо.

2015, неділя

– П'ять мільйонів доларів коштує Україні кожен день війни на Донбасі, розповів президент Петро Порошенко. Також він сказав, що через агресію Росії Україна втратила близько 20% свого економічного потенціалу.

– Один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, вівторок

– Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зняти з розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. Суддя Світлана Шапутько вирішила, що Злочевському не було повідомлено про підозру з дотриманням усіх процедур.

Міністру часів президента Януковича оголосили підозру в незаконному збагаченні та почали його розшук у січні 2015 року.

– Окупаційна влада Криму розпочала цькування маленьких дітей кримськотатарського правозахисника Еміра-Усейна Куку.

Спочатку до сина Куку приставав ФСБшник, який розповідав, що його татко ще довго буде сидіти у в’язниці. А потім "органи" почали перевірку поганого виконання татом своїх батьківських обов'язків.

Сам Куку, який збирав докази порушень прав людини в Криму, з лютого 2016 року перебуває в СІЗО – росіяни звинувачують його у співпраці із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Рустем Халілов, для УП