Головні новини дня – за 60 секунд

Вибухи в Калинівці, нота від Білорусі, закон про освіту, поставки української зброї до Південного Судану, загибель прикордонників, обшуки в Мінсоцполітики, Саакашвілі, Абромавичус - новини, які обговорювали 28 вересня.

Про вибухи у Калинівці. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що слідство не встановило жодних диверсійних груп, які могли б підпалити склади боєприпасів в Калинівці Вінницької області.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що відповідальність за пожежу на складах боєприпасів несе вся вертикаль оборонного керівництва країни, починаючи від начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

Муженко ж заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності у ситуації.

Також Міноборони попереджує, що поодинокі вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки можуть тривати ще впродовж 3-4 днів.

Про хороше. Рух автомобільного транспорту в районі Калинівки відновлено. А Гройсман заявляє, що в районі Калинівки Вінницької області сапери завершили очистку території від вибухонебезпечних предметів і люди можуть повертатися додому.

Про ноту від Білорусі. Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту в зв'язку з порушенням повітряного простору країни з українського боку.

При цьому Державна прикордонна служба України запевняє, що жодного порушення повітряного простору Білорусі не було.

Про закон про освіту. Висновки Ради Європи щодо нового закону України про освіту і наслідки переговорів із сусідніми країнами можуть лягти в нову редакцію закону про середню освіту.

Про поставки зброї в Південний Судан. "Південний Судан - це країна, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, це країна, яка визнана Україною, це країна, яка має посольство в Україні. Не існує сьогодні якихось обмежень, санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй по відношенню до цієї країни, і тому говорити, що Україна порушила якісь санкції - це некоректно, непрофесійно, бо таких санкцій просто немає", - заявив Турчинов.

Про загибель двох прикордонників. Двоє прикордонників загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої у четвер ввечері на ділянці відділу "Станично-Луганське".

Про обшуки у Мінсоцполітики. Генпрокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки в Міністерстві соцполітики. Ообшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження відносно службових осіб мінсоцполітики за фактом "сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету".

Про Саакашвілі. Адміністрація Президента відмовилася надати копію указу президента про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі, пославшись на її конфіденційність.

Про Абромавичуса. Апеляційний суд зобов'язав екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса спростувати заяву на адресу нардепа від БПП Ігоря Кононенка.