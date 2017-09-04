Через дощі та грози 167 населених пунктів – без світла
Понеділок, 4 вересня 2017, 08:39
167 населених пунктів в 4 областях на заході України знеструмлені в результаті ускладнення погодних умов 3 вересня.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
3 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення
167 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Львівська – 73 н.п., Івано-Франківська – 51 н.п., Тернопільська – 37 н.п. та Чернівецька – 6 н.п.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.