Кононенко очікує, що Рада підтримає реформи Гройсмана

Заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко сподівається, що парламент винесе і проголосує запропоновані урядом освітню, медичну та пенсійну реформи.

Про це йдеться у статті "Української правди".

"На мою думку, серед колег по коаліції є усвідомлення важливості цих реформ для подальшого соціального та гуманітарного розвитку України. Тож я маю підстави сподіватися на те, що в першу чергу освітня, медична та пенсійна реформи будуть винесені в сесійну залу та проголосовані", - зазначив Кононенко.

Щодо підтримки земельної реформи нардеп висловлює сумніви, оскільки навколо неї точиться багато суперечок серед різних фракцій та груп.

"Результати голосування залежатимуть у тому числі й від того, наскільки сильними будуть аргументи уряду, і чи вдасться міністрам переконати депутатів", - додав він.

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак каже, що його фракція "ретельно оброговорюватиме" законопроект про реформу пенсії та "аналізуватиме усі урядові розрахунки уряду" перед голосуванням.

НФ підтримає освітню реформу, яку веде його представниця міністр освіти і науки Лілія Гриневич, а також сподівається, що вдасться знайти консенсус та проголосувати єдиним пакетом закони про медицину.

Земельну реформу фракція може підтримати, але "зміст реформи необхідно ґрунтовно пояснити громадянам". Також Бурбак каже, що "деякі політичні партії на демагогічній критиці земельної реформи будують ледь не всю свою діяльність".

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк вважає, що уряд поки не підготував пенсійної реформи. Березюк каже, уряд потрібно змусити відмінити 15% оподаткування пенсії, а також зазначив, що наповнювати Пенсійний фонд потрібно "з митниці і прозорої економіки".

Щодо позиції фракції до освітньої та медичної реформ, то у першій, як каже Березюк, добре прописана концепція нової школи, але реформа "має великий шанс залишитись на папері, якщо не буде чіткого розуміння щоденних освітянських проблем". Медичну реформу фракція вважає важливою, але побоюється, що олігархат може її зруйнувати.

Не підтримують урядові реформи "Опоблок" та "Радикальна партія".

Лідер "Опоблоку" Юрій Бойко каже, що медреформа суперечить Конституції, а освітня - повинна пройти обговорення в суспільстві, і фракція не підтримує її у сьогоднішньому вигляді. Пенсійну реформу Бойко назвав шкідливою для країни, а також вважає, що треба продовжити мораторій на продаж землі.

"Пенсійна реформа" замість збільшення пенсій призведе до збільшення пенсійного стажу і віку. "Медична реформа" замість підвищення якості та доступності громадянам медичних послуг призведе до переведення їх на платну основу, до закриття лікарень і масштабного скорочення лікарів. "Земельна реформа" влади – це обезземелення селян в інтересах агрохолдингів-монополістів і транснаціональних корпорацій", - каже лідер "радикалів" Олег Ляшко.

Детальніше про позиції фракції та депутатських груп читайте у матеріалі "Української правди" "Чи переживе Верховна Рада осінь. Погляд зсередини".

Олег Твердь, Роман Романюк, УП